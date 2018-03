Tlc, Mediobanca: Tim si conferma primo player in Italia

Milano, 14 mar. - Telecom Italia si conferma saldamente il primo operatore di tlc in Italia nel 2016 con 18,7 miliardi di euro di ricavi, seguita da Wind Tre Italia (6,3 mld su base omogenea) e Vodafone Italia (6,2 mld). Telecom Italia è però anche il gruppo che nel periodo 2012-2016 ha registrato la maggiore contrazione (-26,9%), seguito da Vodafone Italia (-19,2%) e Wind Tre Italia (-16,8% su base omogenea). Lo ha rilevato l'Area Studi di Mediobanca nell'indagine annuale condotta da R&S sul settore delle telecomunicazioni in Italia e in Europa.

Nei cinque anni analizzati, Fastweb è risultata l`unica società in crescita (+5,6% sul 2012 e +3,4% sul 2015), ma rispetto al 2015 registrano un segno positivo anche Tiscali (+2,5%), Wind Tre Italia (+1,5%) e Vodafone Italia (+1,4%).

Per quanto riguarda le quote di mercato, a giugno 2017 Wind Tre Italia è il primo operatore nel mobile con il 32,1%, seguita da Telecom Italia con il 30,3% e Vodafone Italia con il 30,2%. Nel fisso (voce + dati), invece, pur perdendo 10,1 punti percentuali rispetto al 2012, Telecom Italia mantiene nettamente la leadership con una quota di mercato pari al 54,5%, con la seconda Wind Tre Italia che si attesta al 13,1%. Analoga situazione per la banda larga, con Telecom Italia al 45,5% (-5,9 p.p. sul 2012) e Wind Tre Italia al 15%.

Nei primi 9 mesi del 2017, i ricavi aggregati dei maggiori player del settore Tlc in Italia sono aumentati del +3,5%: Fastweb +7,3%, Tiscali +6,9% (primi 6 mesi), Telecom Italia +5,3% e Vodafone Italia +3,4% (primi 6 mesi). Uniche eccezioni Wind Tre Italia e PosteMobile che hanno registrato una contrazione rispettivamente del -2,1% e del -8,5% (su base omogenea).

