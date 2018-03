Tlc, Mediobanca: in Italia il settore vale l'1,9% del Pil

Milano, 14 mar. - Nel quinquennio dal 2012 al 2016 il comparto delle tlc in Italia ha subito un generale ridimensionamento, manifestando però nel 2016 segnali di ripresa. Lo rileva l'Area Studi di Mediobanca, nella consueta indagine annuale condotta da R&S sul settore delle telecomunicazioni in Italia e in Europa.

Per la prima volta negli ultimi cinque anni, nel 2016 i ricavi sono risultati in crescita sull`anno precedente (+0,2%), attestandosi a 31,9 miliardi di euro, pur restando lontani dai valori del 2012 (-17,5% dal 2012). Sempre nel 2016, il fatturato della rete mobile è tornato a prevalere con 16,1 miliardi di euro (in crescita del 2,4% sul 2015), mentre è continuato il calo di quello da rete fissa, pari a 15,8 miliardi (-2%).

Nel 2016, il settore delle telecomunicazioni ha rappresentato in Italia l`1,9% del Pil, il 2,6% della spesa delle famiglie e il 5,3% degli investimenti complessivi.