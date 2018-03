Ima: utile 2017 in leggero calo a 99,4 milioni, cedola 1,7 euro

Roma, 14 mar. - Il gruppo Ima archivia il 2017 con un utile di 99,425 milioni, in leggero calo rispetto ai 101,392 milioni del 2016. Lo comunica la società guidata da Alberto Vacchi dopo il cda sul bilancio annuale. Il consiglio di amministrazione proporrà all'assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo di 1,7 euro per azione, in aumento rispetto alla cedola di 1,6 euro dell'anno prima.

"L'esercizio - afferma Vacchi - si è chiuso con una crescita dei ricavi, dei margini e dell'utile operativo, rafforzando la leadership del gruppo e la sua capacità di creare valore. Siamo complessivamente soddisfatti dei risultati conseguiti nel 2017: abbiamo infatti mantenuto un forte presidio sui mercati internazionali, esportando l'eccellenza della nostra tecnologia in tutto il mondo. La significativa generazione di cassa del 2017 - aggiunge - ha permesso una sensibile riduzione dell'indebitamento e ci ha consentito di attuare investimenti ordinari e strategici, aumentando il valore del gruppo".

"Guardiamo con fiducia all'anno in corso - conclude il presidente e amministratore delegato - grazie all'elevata consistenza del portafoglio ordini a fine 2017 e alla presa ordini in aumento nei primi due mesi del 2018. Il nostro obiettivo di crescita sarà perseguito anche attraverso acquisizioni disponendo delle risorse per continuare l'attività di M&A. Anche quest'anno abbiamo deciso di premiare gli azionisti, proponendo alla prossima assemblea un dividendo in aumento rispetto all'esercizio precedente".