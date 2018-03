Tlc, Mediobanca: Spagna, Uk e Italia guidano ripresa in... -3

Milano, 14 mar. - Per molte delle società considerate, i ricavi esteri hanno un ruolo determinante, dato che i maggiori operatori europei realizzano in media il 56,3% del proprio fatturato oltre i loro confini nazionali, con le quote più elevate toccate da Vodafone Group (85,5%), Telefònica (75,6%) e Telenor (75,5%), mentre Telecom Italia si ferma al 27%.

Per quanto riguarda il 2017, nei primi nove mesi dello scorso anno 2017 il fatturato aggregato dei 9 principali operatori telefonici europei è aumentato del 3,1%. A registrare le migliori performance sono state Telecom Italia (+5,3%) e Deutsche Telekom (+4,2%). La redditività industriale è risultata in crescita per tutti gli operatori ad eccezione di Altice.

La ricerca di R&S Mediobanca ha analizzato anche i maggiori 16 gruppi internazionali, rilevando come le società asiatiche ed europee siano le più numerose con 6 e 7 rappresentanti ciascuno. I primi tre operatori internazionali sono le americane AT&T e Verizon Communications, rispettivamente con un fatturato nel 2016 di circa 155,4 miliardi e 119,5 miliardi di euro, e la giapponese Nippon Telegraph and Telephone con 92,3 miliardi di euro. Telecom Italia è sedicesima.

I margini industriali più elevati sono quelli di Verizon Communications (Mon al 21,4% del fatturato), seguita da China Mobile (20,8%) e Telecom Italia (20,1%). I maggiori tassi d'investimento nel 2016 sono stati quelli delle società cinesi e della messicana America Movil. Buona la posizione di Telecom Italia, con investimenti industriali pari al 26,1% del fatturato: come si è detto, il valore migliore tra le telco europee.