Tlc, Mediobanca: Spagna, Uk e Italia guidano ripresa in... -2

Milano, 14 mar. - L'indagine di R&S Mediobanca analizza poi le maggiori compagnie di telecomunicazioni europee, tra le quali ai primi posti si trovano la tedesca Deutsche Telekom con 73,1 miliardi di euro di ricavi nel 2016 (+5,6% sul 2015 e +25,7% sul 2012), la spagnola Telefónica con 52 miliardi (-5,2% sul 2015 e -16,6% sul 2012) e la britannica Vodafone con 47,6 miliardi (-3,4% sul 2015 e -6,2% sul 2012).

Per ricavi Telecom Italia si colloca al settimo posto con 18,7 mld (-3,7% sul 2015 e -26,9% sul 2012), ma è anche la società che nel confronto europeo ha segnato nel 2016 la migliore redditività industriale insieme alla norvegese Telenor, entrambe con il Mon (Margine operativo netto) sul fatturato pari al 20,1%. In termini di redditività netta prevalgono Swisscom (13,8% il risultato netto sul fatturato) e ancora Telecom Italia (9,7%), mentre chiudono in perdita Vodafone e Altice.

Sotto il profilo patrimoniale, Vodafone ha la maggiore solidità finanziaria, con debiti finanziari sul patrimonio netto pari al 63,2%, mentre per Telecom Italia l`incidenza è più elevata (138,2%), ma comunque migliore di Telefónica (212,7%), Deutsche Telekom (166,4%) e Telenor (155,9%). Confrontando, invece, l`incidenza della liquidità sull`indebitamento finanziario, Telenor segna il valore più elevato (26,7%), mentre Telecom Italia registra un valore intermedio (12,2%).

Sul fronte degli investimenti industriali (materiali + immateriali), nel 2016 è stata Telecom Italia a riportare il migliore indicatore (26,1% sul fatturato), prima di Deutsche Telekom (22,3%), Telenor (21,5%) e Orange (21%). (segue)