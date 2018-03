Tlc, Mediobanca: Spagna, Uk e Italia guidano ripresa in Europa

Milano, 14 mar. - Dopo cinque anni di deciso ridimensionamento dei ricavi del settore delle tlc in Europa, nel 2016 Spagna, Uk e Italia hanno guidato la ripresa, registrando un'inversione di segno. Lo rileva l'Area Studi di Mediobanca, che ha presentato l'indagine annuale condotta da R&S sul settore della telecomunicazioni in Italia e in Europa. Dallo studio, che analizza le dinamiche dei maggiori gruppi europei e italiani negli anni 2012-2016 e nei primi 9 mesi del 2017, emerge che l`Italia (con 31,9 miliardi di euro di ricavi) rappresenta il quarto Paese nelle telecomunicazioni dopo Germania (56,7 mld), Uk (41,5 mld) e Francia (35,7 mld), mentre la Spagna (28,9 mld) si colloca al quinto posto.

Nel quinquennio tra il 2012 e il 2016 è stata l`Italia ad aver subito il maggiore ridimensionamento dei ricavi (-17,5%), seguita da Francia (-12,2%), Spagna (-8,3%), Uk (-7,6%) e Germania (-2,3%).

Il 2016 è stato invece un anno di ripresa per la Spagna (+8,6% sul 2015), l'UK (+0,3%) e anche per l'Italia (+0,2%), che ha segnato la prima variazione positiva dal 2012 grazie all'incremento dei ricavi del mobile (+2,4%), mentre è proseguito il calo della telefonia fissa (-2%).

(segue)