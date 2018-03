Roma, 14 mar. - Il gigante finanziario britannico Prudential ha annunciato che si sdoppierà in due società separate.

L'operazione darà vita a M&G Prudential, specializzata in attività di risparmio ed investimento in Gran Bretagna ed in Europa, e a Prudential plc che si concentrerà nelle attività assicurative in Asia, Stati Uniti ed Africa.

Non sono stati diffusi i tempi dell'operazione, annunciata nel corso della presentazione dei risultati annuali della società.