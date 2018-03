Libia, presidente Alto consiglio di stato vittima attacco armato

Roma, 14 mar. - Il convoglio del presidente dell'Alto consiglio di stato (Hcs) in Libia, Abdelrahman al Sweihli, è rimasto vittima di un'imboscata ed è finito sotto attacco nel distretto di Guwalish, mentre era diretto alla città di Yefren dopo aver visitato quella di Gharyan. Lo riporta il quotidiano Libia Observer.

L'ufficio stampa sdell'Hcs ha riferito che l'imboscata è stata opera di gruppi armati, nell'area di al Jabal, leali al generale Khalifa Haftar.

"Il nostro personale di sicurezza in collaborazione con lo staff di sicurezza di Gharyan e della zona militare occidentale ha contribuito a sventare l'attacco. Gli assalitori sono fuggiti via, con due uomini del nostro personale di sicurezza che sono rimasti feriti e quattro poliziotti di Gharyanche sono stati rapiti", ha spiegato l'ufficio stampa in una nota.

La missione delle Nazioni Unite (Unsmil) ha già condannato l'attacco e "rigetta con forza l'uso della violenza per raggiungere obiettivi politici".