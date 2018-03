Gb, ex spia avvelenata: "Russia è responsabile", accusano... -2

Washington, 14 mar. - L'attacco con gas nervino che ha quasi ucciso la ex spia russa, Sergei Skripal, e sua figlia. "Gli Stati Uniti credono che la Russia sia responsabile dell'attacco contro due persone avvenuto in Gran Bretagna usando un gas nervino militare", ha detto Haley nel corso della riunione straordinaria del Consiglio di sicurezza straordinario delle Nazioni Unite. Nei giorni scorsi Donald Trump, pur avendo espresso la sua solidarietà alla Gran Bretagna non aveva accusato in modo diretto Mosca per il tentato omicidio.