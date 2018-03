Atlantia: ok del cda ad acquisizione Abertis con Acs ... -2

Roma, 14 mar. - In relazione all'accordo con Acs e Hochtief, Atlantia "ha il diritto di poter esercitare entro i prossimi 10 giorni un'opzione d'acquisto parziale o totale sulla partecipazione detenuta da Abertis in Cellnex secondo i seguenti termini: il prezzo di vendita delle azioni di Cellnex dovrà corrispondere con la media del valore di mercato dei sei mesi precedenti alla liquidazione dell'Opa, con un prezzo minimo di 21,2 euro e un prezzo massimo di 21,5 euro per azione di Cellnex; la percentuale di partecipazione, oggetto dell'opzione, sarà pari alternativamente, a discrezione di Atlantia, al 29,9% o al 34% del capitale di Cellnex; in caso si compiano le condizioni cui è soggetta l'operazione, la compravendita si realizzerà nei due mesi successivi alla liquidazione dell'Opa di Hochtief sulle azioni di Abertis".