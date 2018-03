Casa Bianca conferma scelta Kudlow a capo consigliere economico

New York, 14 mar. - La Casa Bianca ha confermato la scelta di Larry Kudlow come capo dei consiglieri economici di Donald Trump. Lo ha detto in una nota la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, confermando inoltre che Kudlow ha accettato l'incarico.

Il commentatore conservatore di Cnbc sostituirà Gary Cohn, che ha lasciato all'inizio di marzo in contrasto con la decisione di Trump di imporre dazi su l'acciaio e l'alluminio. Non è ancora chiaro quando Kudlow prenderà formalmente la sua posizione.