Twitter vuole sfidare Snapchat, con nuova funzione video

New York, 14 mar. - Twitter intende sfidare Snapchat, mettendo a punto una nuova funzionalità video. Uno strumento che gli consentirebbe di raccogliere maggiori entrate dalla pubblicità.

Secondo Cnbc, il progetto è ancora in fase di studio dato che solo alcuni executive di agenzie pubblicitarie hanno potuto vederne una dimostrazione.

Con la nuova opzione, il social network sarebbe così in grado di combinare foto e video postati nello stesso luogo, creando i Twitter Moments: un modo per dare maggiore visibilità a manifestazioni ed eventi di portata nazionale o mondiale. Si tratta di una funzione molto simile a Discover di Snapchat, che raccoglie i post e gli argomenti in base au luoghi in cui sono stati condivisi dagli utenti. Discover, non a caso, è la piattaforma più cara agli inserzionisti.

Non è chiaro se Twitter sia pronto al lancio della nuova opzione video, quel che è certo è che l'azienda, dopo la chiusura dell'ultimo trimestre in utile, sta cercando di aumentare le entrate pubblicitarie.