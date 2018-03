Atlantia: ok del cda ad acquisizione Abertis con Acs e Hochtief

Roma, 14 mar. - Via libera del cda di Atlantia all'accordo con Acs e Hochtief per l'acquisizione della spagnola Abertis, uno dei maggiori gestori autostradali del mondo. Lo comunica la holding della famiglia Benetton, sottolineando che il consiglio di amministrazione "ha deliberato favorevolmente sulla proposta di approvazione dell'investimento congiunto con Acs e Hochtief in Abertis". Atlantia e Acs "danno inizio a una partnership che coinvolge il maggior gruppo di costruzione di infrastrutture complesse (Acs e Hochtief) e il più ampio portafoglio di concessioni (Abertis e Atlantia) al mondo".

"Siamo felici - afferma l'amministratore delegato Giovanni Castellucci - dell'opportunità di cooperare con Acs in Abertis, per sviluppare appieno il potenziale di valore e anche per poter creare una piattaforma globale entrando in paesi dove Atlantia non era ancora presente, come in Usa, Canada, Australia e Germania. Crediamo che il nostro ingresso in Hochtief non sia solo una valida opportunità finanziaria ma soprattutto industriale, che fa di Atlantia e Abertis i leader mondiali nello sviluppo di infrastrutture di trasporto".