Roma, 14 mar. - "Così come Salvini ha riconosciuto il nostro straordinario risultato - ha continuato Di Maio - anche io ho riconosciuto il successo elettorale ottenuto dalla Lega. Domani i nostri capigruppo Giulia Grillo e Danilo Toninelli si confronteranno anche con le altre forze politiche. L`interlocuzione sulle presidenze delle Camere, come abbiamo già detto, è slegata da ciò che riguarderà la formazione del governo".

In ogni caso, ha precisato Di Maio, "non è in programma nessun incontro".