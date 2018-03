Tesla soffre a Wall Street, alle prese con veicoli difettosi

New York, 14 mar. - Giornata da dimenticare per Tesla, che in borsa ha perso il 4,4% a causa di indiscrezioni secondo cui il gruppo di auto elettriche è alle prese con una fabbrica in California dove ci sarebbe una produzione elevata di componenenti o vetture difettose.

Secondo indiscrezioni della stampa americana, l'azienda guidata dall'eccentrico Elon Musk sta avendo problemi nello stabilimento di Freemont, dove sembra che la produzione di veicoli e ricambi richieda un notevole lavoro di riparazione.

Cnbc ha riportato la testimonianza di un ex ingegnere di Tesla, secondo cui il 40% dei pezzi e delle auto arrivate o prodotte in quello stabilimento deve essere sottoposto a interventi di riparazione. Secca la smentita del gruppo che si è difeso aggiungendo che ogni auto viene sottoposta a un'accurata verifica, comprensiva di 500 tra ispezioni e test.