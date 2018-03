Usa: spari in un campus universitario vicino a Chicago

New York, 14 mar. - La polizia di Evanston, a Nord di Chicago (Illinois), sta indagando su una sparatoria apparentemente avvenuta sul campus della Northwestern University. La comunità universitaria è stata allertata via sms e su Twitter che una persona era in possesso di un'arma. Per questo alle persone nel campus è stato consigliato di mettersi al riparo in un luogo sicuro in attesa di ulteriori informazioni.

Il dipartimento di polizia di Evanston ha detto che stava indagando su "spari". Stando a un sito della stampa locale, le forze dell'ordine sono sul posto.

Soltanto ore fa gli studenti di tutta la nazione hanno marciato contro la violenza di armi da fuoco, esattamente un mese dopo la sparatoria avvenuta in una scuola di Parkland, Florida, in cui 17 persone sono rimaste uccise.