Pd: sì a presidenti Camere di garanzia, no a forzature di parte

Roma, 14 mar. - Per la presidenza delle Camere il Pd e' disponibile a un confronto istituzionale "trasparente" tra tutte le forze parlamentari per individuare figure di garanzia, autorevoli e rappresentative e non invece "forzature di parte". E' questa, a quanto si apprende da fonti Pd, la posizione espressa al Nazareno del Segretario reggente Maurizio Martina.

La posizione Dem quindi rimane ferma a quella espressa in direzione e verrà ribadita a tutti gli interlocutori: netta separazione tra la scelta delle presidenze di Camera e Senato e i temi di governo.