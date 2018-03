Rossi (Bankitalia): M5S e Lega populisti? Sono contro apparati

Roma, 14 mar. - Il Movimento Cinque Stelle e la Lega Nord sono due forze politiche che "si oppongono a molti apparati" ed è difficile dire se siano populisti. Lo ha detto il direttore generale della Banca d'Italia, Salvatore Rossi, secondo cui "quando il popolo si pronuncia non si può essere spaventati. Non so se chiamerei i 5 stelle e la Lega 'forze populiste'. Sicuramente sono due forze politiche che si oppongono a molte cose fatte in questi decenni e a molti apparati. Ma valutiamo dai fatti".

"Non penso che il voto al Sud - ha aggiunto Rossi intervenendo a 'Otto e mezzo' su La7 - sia stato dettato dall'assistenzialismo. La questione del divario di sviluppo tra il Nord e il Sud è una questione molto complicata e antica. È vero che il difetto di qualche abitante del Sud è quello di voler richiedere assistenza anzichè rimboccarsi le maniche e fare i propri compiti a casa".