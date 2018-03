Rossi (Bankitalia): banche italiane convalescenti, quasi guarite

Roma, 14 mar. - Il sistema bancario italiano "è convalescente, anzi direi che è quasi guarito". Lo ha affermato il direttore generale della Banca d'Italia, Salvatore Rossi, intervenendo a 'Otto e mezzo' su La7. "I guai che sono accaduti in questi anni - ha sottolineato - sono dovuti al fatto che l'economia è andata malissimo negli ultimi dieci anni".

Rossi non si è sbilanciato invece sul futuro del presidente della Bce, Mario Draghi, ex-governatore di Bankitalia. "Il futuro di Draghi? Non lo so, è un personaggio imperscrutabile", ha detto il direttore generale.