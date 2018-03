Roma, 14 mar. - " Desidero esprimere solidarietà all`agenzia di stampa Askanews per il difficile momento che sta attraversando. Sottoscrivo con convinzione la petizione dei giornalisti affinché possa essere trovata una soluzione con l`editore in tempi rapidissimi che eviti l`avvio della cassa integrazione al 70 per cento con 58 esuberi tra i giornalisti". Lo ha affermato in una dichiarazione il parlamentare Fdi Guido Crosetto