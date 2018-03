Slovacchia, omicidio giornalista: premier Fico presenta ... -3

Bratislava, 14 mar. - Jan Kuciak, ucciso a colpi di arma da fuoco con la sua compagna, aveva indagato sulla corruzione e sui presunti legami tra responsabili politici slovacchi e uomini d'affari italiani sospettati di essere legati alla 'Ndrangheta calabrese.

L'omicidio ha provocato una crisi politica in Slovacchia e portato in piazza decine di migliaia di persone per protestare contro la corruzione e chiedere le dimissioni di Robert Fico. Secondo un recente sondaggio realizzato dall'istituto Focus, il 62 per cento degli slovacchi si è espresso per le sue dimissioni, contre il 13 per cento che reputa dovrebbe restare in carica.

Secondo il quotidiano Sme, il vice primo ministro Peter Pellegrini, 42 anni, potrebbe essere candidato del partito Smer-Sd di Fico alla sua successione alla guida del governo.

(fonte AFP)