Bce, Damiano: recupero posti lavoro con alcuni però

Roma, 14 mar. - "Il presidente della Bce Draghi, in un convegno a Francoforte, ha affermato che nell'eurozona sono stati recuperati tutti i posti di lavoro persi durante la crisi. Ci sono dei 'peró'". Lo dichiara Cesare Damiano, esponente del Partito democratico.

"Il primo - spiega - riguarda la qualità dell'occupazione, che è tornata a essere segnata dalla larga prevalenza della precarietà, cioè caratterizzata dall'aumento del part-time e dei contratti a termine. Il secondo 'però' riguarda l'Italia. Mentre nell'ultimo trimestre del 2017 l'occupazione nell'area Euro è cresciuta dello 0,3%, nel nostro Paese è diminuita (-0,3%). Si tratta del calo più grave registrato: l'altra diminuzione, più contenuta, riguarda la Lituania, -0,1%. Sarà indispensabile, dunque, che il prossimo Governo concentri la sua attenzione sulla occupazione di qualità predisponendo una misura di diminuzione strutturale del costo del lavoro in caso di assunzioni a tempo indeterminato. Infatti, nelle nuove assunzioni, anche da noi la parte del leone è tornata a farla il lavoro a tempo determinato. Sempre parlando di obiettivi e di programmi futuri condivido l'idea di una revisione dei voucher avanzata da Di Maio".

"La mia proposta è nota: reintrodurli almeno per le raccolte stagionali in agricoltura esclusivamente per i pensionati e gli studenti, come avevamo fatto nel 2007 con Prodi", conclude.