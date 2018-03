Schifani (Fi): salvaguardare Askanews e posti di lavoro

Roma, 14 mar. - "Le agenzie di stampa sono un`importante fonte di informazione per tanti motivi non ultimo quello di difenderci dalle fake news. Da diverso tempo i giornalisti di Askanews sono in lotta per scongiurare una crisi che potrebbe determinarne la fine se non verranno ripensate certe decisioni della proprietà che fa capo a Luigi Abete. I giornalisti per far valere i loro diritti hanno lanciato una petizione sui social che sta in questi giorni avendo un larghissimo seguito ed è giusto che in questo Paese venga salvaguardata l`informazione e la tutela dei posti di lavoro". Lo afferma Renato Schifani, senatore di Forza Italia.