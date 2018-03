Polverini (FI): editore Askanews riveda posizioni e fermi Cig

Roma, 14 mar. - "Auspico che l`editore dell`Askanews riveda le sue posizioni e lavori per individuare un`altra strada rispetto a quella prospettata che stabilisce la cassa integrazione al 70 per cento con i due terzi di esuberi tra i giornalisti", lo dichiara Renata Polverini, parlamentare di Forza Italia, sottolineando che "l'agenzia di stampa ha un ruolo importante nel settore dell`informazione, ruolo che deve essere difeso così come la qualità del prodotto e le professionalità che ne fanno parte".