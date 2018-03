Theranos, la Sec accusa l'a.d. Elizabeth Holmes di frode

New York, 14 mar. - La fondatrice e amministratore delegato di Theranos, Elizabeth Holmes, 34 anni, è stata accusata dalla Securities and Exchange Commission di frode nei confronti degli investitori da cui in un ano ha raccolto 700 milioni di dollari. L'accusa, presentata dalla Sec oggi, coinvolge anche l'ex presidente degli gruppo che voleva rivoluzionare le analisi del sangue, Ramesh "Sunny" Balwani. I due hanno mentito molte volte nel corso delle loro presentazioni agli investitori, sostenendo che il loro sistema poteva produrre analisi accurate attraverso una goccia di sangue prelevata dal dito di un paziente.

Theranos aveva già patteggiato accettando di pagare 500.000 dollari di multa e Holmes per i prossimi dieci anni non potrà far parte di un cda di una azienda quotata. Inoltre Holmes ha anche ridato le azioni di Theranos per un valore di 18,9 milioni di dollari che era riuscita a tenere per sé durante la frode. Jina Choi, a capo della sede regionale della Sec a San Francisco (California), ha detto: "La storia di Theranos rappresenta una lezione importante per la Silicon Valley. Gli innovatori che cercano di rivoluzionare un'industria devono dire la verità agli investitori su quello che le loro tecnologie possono fare attualmente, non solo quello che sperano possano fare in futuro".