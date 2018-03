Anima Holding, si dimette presidente Bombonato

Roma, 14 mar. - Anima Holding rende noto che Claudio Bombonato ha rassegnato, in data odierna, le proprie dimissioni in data odierna dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione di Anima Holding spa e dalle altre cariche ricoperte nel Gruppo Anima, per motivi personali.

La società - si legge in un comunicato - ringrazia Claudio Bombonato per il contributo dato in questi anni. Si precisa che alla data attuale Bombonato (amministratore indipendente) non detiene azioni e/o altri strumenti finanziari emessi da Anima Holding spa.