Amnesty: vertice Asean si esprima contro pulizia etnica rohingya -6

Roma, 14 mar. - L`organizzazione per i diritti umani ha più volte denunciato come la procedura "offshore" di gestione delle richieste di asilo politico equivalga a tortura o altri maltrattamenti, poiché i rifugiati sono trattenuti in condizioni squallide sulle isole di Manus e Nauru in violazione del diritto internazionale.

In precedenza, nel corso del 2018, Amnesty International ha rivelato come l`Australia abbia abbandonato al loro destino centinaia di rifugiati a Papua Nuova Guinea, trasferendoli in nuovi centri privi dei servizi essenziali e lasciandoli in balia della violenza. (Segue)