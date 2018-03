Amnesty: vertice Asean si esprima contro pulizia etnica rohingya -5

Roma, 14 mar. - "I paesi vicini, come l`Australia e quelli dell`Asean, devono mandare a Myanmar un segnale forte: i crimini contro l`umanità sono inaccettabili e non resteranno impuniti. Non si deve dare l`impressione di condonarli continuando a fornire sostegno e cooperazione a chi di quei crimini è responsabile", ha proseguito Gomez.

Altre questioni che Amnesty International porta all`attenzione del vertice Asean - Australia: Amnesty International chiede ai leader dell`Asean di premere sull`Australia affinché ponga fine alle sue crudeli e illegali politiche in materia di rifugiati. (Segue)