Amnesty: vertice Asean si esprima contro pulizia etnica rohingya -2

Roma, 14 mar. - "La campagna coordinata per spingere i rohingya fuori da Myanmar e impedirne il rientro deve cessare. Anche se la violenza è diminuita, la pulizia etnica sta proseguendo: le autorità costringono i rohingya alla fame e stanno militarizzando le loro terre per mandare via coloro che sono rimasti ancora nel paese", ha dichiarato James Gomez, direttore per l`Asia sudorientale e il Pacifico di Amnesty International.

"La crisi dei diritti umani nello stato di Rakhine e in Myanmar nel suo complesso, dev`essere in cima all`agenda del vertice di Sidney. L`Asean finora è rimasta vergognosamente in silenzio su quanto sta accadendo in uno dei suoi stati membri ed è davvero giunto il momento che assuma azioni concrete, ad esempio convocando un suo vertice d`emergenza", ha aggiunto Gomez. (Segue)