Astm: chiude 2017 con utile netto di 149,6 mln

Roma, 14 mar. - Il gruppo Astm ha chiuso il 2017 con un volume d'affari pari a 1.436,1 milioni di euro (+19,2% su base annuale). Mol a 719 milioni (+8,5% su base annuale), indebitamento finanziario netto a 1.333,1 milioni, in calo del 18%. Utile netto a 149,6 milioni (+58,9% su base annuale. Lo comunica una nota della società.

Il Cda proporrà all'assemblea dei soci la distribuzione di un dividendo - a saldo - pari a 0,255 euro per azione. L'ammontare complessivo del dividendo relativo all`esercizio 2017 - tenuto conto della distribuzione di un acconto pari a euro 0,214 per azione, effettuata nello scorso mese di novembre - risulta pari a 0,469 euro per azione.