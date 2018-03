Leonardo: utile 2017 quasi dimezzato a 274 mln, cedola 0,14 euro

Roma, 14 mar. - Leonardo archivia il 2017 con un risultato netto di 274 milioni, quasi dimezzato (-46%) rispetto ai 507 milioni dell'anno prima. Lo comunica la società dopo il cda sul bilancio annuale. Il consiglio di amministrazione ha deciso di proporre all'assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo pari a 14 centesimi di euro.

"Il 2017 - sottolinea l'amministratore delegato Alessandro Profumo - si è chiuso con risultati in linea con le previsioni. Il 2018 sarà un anno di consolidamento e stiamo entrando in una nuova fase di crescita solida e sostenibile nel lungo periodo, caratterizzata dal miglioramento della top-line, della redditività e da un flusso di cassa in crescita a partire dal 2020".

"Siamo focalizzati - aggiunge Profumo - sulla realizzazione di tutti i target del piano industriale 2018-2022 con l'obiettivo principale di creare valore nel lungo periodo a beneficio di tutti gli stakeholder. Anche quest'anno abbiamo proposto la distribuzione del dividendo come elemento fondante della remunerazione degli azionisti".