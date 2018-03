Pd, Cerno: mi sono iscritto, lavoriamo tutti a rilancio partito

Roma, 14 mar. - "Il Pd è la vera prospettiva del Paese e, anche per questo, oggi mi sono iscritto presso il circolo 'Aldo Aniasi', la storica sezione di Corso Garibaldi a Milano. È la mia prima tessera di partito e l'ho presa nella convinzione che oggi più che mai sia necessario supportare l'azione del Pd". Lo afferma Tommaso Cerno, senatore del Pd.

"Dobbiamo continuare a lavorare - aggiunge - portando avanti quanto di buono fatto, nella consapevolezza che abbiamo tante questioni da affrontare. Serve il contributo di tutte le forze positive per rilanciare le nostre politiche. A Milano sono stato eletto e voglio dare il mio contributo nel partito e alle istituzioni. Reputo che si debbano mettere a frutto le intelligenze, le enormi energie di questo territorio per ritrovare un rapporto con il resto del Paese. Possiamo essere un traino fondamentale per il nostro doveroso rilancio".