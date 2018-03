Tunisia si propone come hub IT: pronti a partenariati con Italia -3

Roma, 14 mar. - Oggi in Tunisia si contano 850 imprese italiane, per 63.000 posti di lavoro diretti, ha ricordato il presidente della Camera Tuniso-Italiana Commercio e Industria, Mourad Fradi, e gli scambi sono cresciuti nel 2017, anno in cui "per la prima volta l'Italia è risultata prima davanti alla Francia in termini di export".

Per sostenere tale incremento, "le aziende italiane dovrebbero conoscere meglio il Paese", ha sottolineato Ottati, dicendosi pronto a organizzare un missione anche entro la fine dell'anno e auspicando che "siano pronte a investimenti importanti".