Manconi: costo lavoro aumenta, priorità a nuovi sgravi

Roma, 14 mar. - "I nuovi dati Istat non possono che essere considerati allarmanti. Il clima di incertezza sul futuro politico dell'Italia dopo le elezioni non aiuta a guardare al futuro con ottimismo. La priorità di chiunque governerà dovrà per forza essere quella di dare nuova linfa al mercato del lavoro con nuovi sgravi e incentivi, altrimenti la pur lieve ripresa economica di questi anni si dimostrerà un'illusione". E' quanto dichiara il presidente dell'Associazione Nobilita, Gabriele Manconi, commentando i dati Istat.