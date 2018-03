Milano, 14 mar. - Al termine dell'incontro in Confcommercio, Luigi Di Maio si è recato negli uffici della Casaleggio Associati dove si è trattenuto per due ore con Davide Casaleggio. Presenti anche Pietro Dettori, Stefano Buffagni, Dario Violi e Gianluigi Paragone. Lasciando gli uffici della Casaleggio Associati, Di Maio non ha voluto rispondere alle domande dei giornalisti.