Pd, Cicchitto: errore di Renzi non indicare Gentiloni leader

Roma, 14 mar. - "Da Nannicini vengono delle riflessioni molto serie e del tutto condivisibili sia per quello che il governo ha fatto di molto positivo, sia per quella che chiama la 'costituzione emotiva' e le sue defaillances". Lo scrive in una nota Fabrizio Cicchitto (Civica popolare).

"A proposito di tutto ciò - aggiunge - noi ci ricordiamo però di un saggio del marxista Plekhanov sulla 'funzione della personalità nella storia' che possiamo far rientrare nella nozione della 'costituzione emotiva'. E da Plekhanov arriviamo a Renzi. Da un certo momento in poi l'opinione pubblica è passata da una valutazione assai positiva di Renzi e del Pd (vedi le elezioni europee del maggio del 2014) ad una reazione di rigetto frutto in parte di una efficace campagna contraria, in parte da una catena di errori politici e comportamentali".

Secondo Cicchitto "già il risultato del referendum è una tappa intermedia fra un punto e l'altro: quel 40% ha già il segno di una transizione verso la sconfitta perché si è trattato del risultato finale di una sconfitta. Da un certo momento in poi Renzi è diventato 'il cinghialone' comunque da abbattere. Siccome però egli si è trovato in una situazione migliore di quella di Bettino Craxi, avrebbe potuto fare un passo di lato e proclamare che la leadership del Pd e della coalizione di governo era affidata a Paolo Gentiloni. Non averlo fatto è stato un tragico errore. Forse se lo avesse fatto sarebbe ancora segretario del Pd", conclude il deputato uscente.