Amnesty condanna ritiro Filippine da Tribunale Penale Internazionale

Roma, 14 mar. - Replicando alle dichiarazioni del presidente delle Filippine Rodrigo Duterte circa la volontà di ritirare il paese dal Tribunale penale internazionale, James Gomez, direttore di Amnesty International per l`Asia sudorientale e il Pacifico ha commentato:

"Si tratta di un passo mal concepito e profondamente riprovevole e dell`ennesimo segnale che chi ha posizioni di potere nelle Filippine è più interessato a nascondere le sue responsabilità nelle uccisioni che ad assicurare giustizia per le numerose vittime della brutale `guerra alla droga`".

"Fortunatamente per queste vittime, l`annuncio del presidente Duterte arriva troppo tardi per fermare le indagini preliminari avviate dal Tribunale e per eludere gli obblighi delle Filippine nei confronti della giustizia internazionale". (Segue)