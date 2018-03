Pd, Orfini: ripartiamo da ascolto e confronto con iscritti

Roma, 14 mar. - "Avevo annunciato che immediatamente dopo la direzione nazionale di lunedì avrei cominciato un percorso di ascolto e di confronto con i nostri iscritti. Perché è giusto ascoltare tutti, ma è altrettanto giusto partire proprio da chi per il Pd si impegna ogni giorno, nei nostri circoli e nelle proprie città. In assemblee larghe, aperte, dove discutere assieme e dirsi tutti con franchezza e serietà come stanno le cose, riflettere su quello che è successo, decidere cosa sarà. Per questo ieri sono stato a Scafati, città del salernitano al confine con la provincia di Napoli, con un comune sciolto per infiltrazioni mafiose e tanta bellezza nascosta da anni di cattiva amministrazione, inefficienza e malaffare". Lo scrive su Facebook Matteo Orfini, presidente del Pd.

Per Orfini, "le nostre assemblee di questi giorni non saranno la ritirata di chi si rinchiude in se stesso dopo una sconfitta, ma il luogo non retorico dal quale ripartire per riallacciare i nodi tra noi e pezzi della società che ci hanno legittimamente voltato le spalle".

Dopo la sconfitta, conclude il presidente Dem, "da questo ripartiamo. E continueremo ad ascoltare e a confrontarci".