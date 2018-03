Scuola arriva a casa degli studenti con patologie croniche

Roma, 14 mar. - La tecnologia per l`inclusione socio educativa e per garantire lo studio a chi non può frequentare le lezioni in classe per motivi di salute. E` questo l`obiettivo del progetto TRIS giunto alla sua seconda fase e realizzato da Fondazione TIM in collaborazione con CNR - Istituto delle Tecnologie Didattiche e ANP - associazione nazionale dei dirigenti pubblici e delle alte professionalità della scuola per portare la scuola a casa dei piccoli malati.

Una delle principali novità - si legge in un comunicato di Fondazione Tim - è la realizzazione, grazie all`ANP, del primo censimento in Italia dei ragazzi che non possono frequentare normalmente le lezioni in aula per fotografare questa realtà che al momento non si avvale di statistiche aggiornate. E accanto a questo sarà, inoltre, realizzata una mappatura delle pratiche adottate ad oggi nelle scuole, in assenza di una soluzione certificata e valida per tutti, per gestire questi casi di mancata frequenza.

Contestualmente verrà realizzata una piattaforma online per l`erogazione di un Massive Open Online Course (MOOC) sul modello TRIS, che sarà accessibile a tutti i docenti, che potranno fruire di un corso certificato, corredato di tutoring da parte dei ricercatori del CNR-ITD.

"TRIS" (Tecnologie di Rete e Inclusione Socio-educativa), è stato sperimentato dal 2013 al 2017 da CNR-ITD di Genova, su richiesta del MIUR, col sostegno di Fondazione TIM, su tre studenti costretti a casa da una grave forma allergica (MCS) e uno in attesa di trapianto e ha coinvolto 10 classi, con oltre 150 alunni e 112 docenti. Il modello ha dato vita a una cosiddetta classe ibrida che coniuga la tecnologia con un processo di innovazione della didattica. In tale senso, oltre l`86% dei docenti coinvolti ha, infatti, cambiato l`approccio nei confronti della propria pratica professionale passando da una docenza puramente trasmissiva frontale a un approccio più collaborativo con un beneficio non solo per lo studente a casa, ma per tutta la classe. In questa direzione tutti gli studenti hanno imparato a lavorare insieme e a usare una molteplicità di strumenti tecnologici in un nuovo ambiente di apprendimento contemporaneamente reale e virtuale.

I risultati della sperimentazione e gli sviluppi delle attività del progetto TRIS verranno presentatati durante la Milano Digital Week da Fondazione TIM, ANP - associazione nazionale dei dirigenti pubblici e delle alte professionalità della scuola e Istituto per le Tecnologie Didattiche del CNR di Genova nel corso del workshop "TRIS.2 - La scuola che arriva a casa" in programma venerdì 16 marzo presso il TIM Space.