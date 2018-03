Usa, Rand Paul si opporrà a conferma nomine di Pompeo e Haspel

New York, 14 mar. - Il senatore repubblicano di area libertaria, Rand Paul, ha annunciato che si opporrà alla conferma della nomina di Mike Pompeo alla guida del dipartimento di Stato e di Gina Haspel come capo della Cia. Si tratta del primo repubblicano ad essersi opposto formalmente ai due nomi indicati da Donald Trump e che adesso dovranno essere confermati dal Senato. Paul sostiene che Pompeo non tratto alcuna lezione dall'esperienza in Iraq: "I cambi di regime hanno conseguenze involontarie" che potrebbero essere ripetute anche in Iran. Pompeo nel 2015 è stato uno dei principali critici dell'accordo sul nucleare con l'Iran.