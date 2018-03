Catalogna, Puigdemont: federalismo svizzero può essere soluzione -3

Bruxelles, 14 mar. - Quanto all'esilio preferito alla prigione, Puigdemont ha ammesso di non "avere la vocazione del martire", ma piuttosto quella di "presidente": "Devo continuare a difendere la Catalogna là dove sia più intelligente ed utile".

Il Dipartimento federale degli Affari esteri svizzero ha infine ricordato in un comunicato che la crisi catalana è "una questione interna spagnola" e il permesso di soggiorno di Puigdemont - oggetto in patria di un mandato di cattura per ribellione e sedizione - è basato sulla libera circolazione delle persone e il diritto svizzero.