Catalogna, Puigdemont: federalismo svizzero può essere soluzione

Bruxelles, 14 mar. - Un federalismo di tipo svizzero potrebbe essere una soluzione "in grado di convincere la maggior parte dei catalani": lo ha dichiarato l'ex presidente regionale catalano, Carles Puigdemont, intervistato dalla rete televisiva svizzera Rts.

"Sono assolutamnete convinto che se la Spagna fosse organizzata come la Svizzera, non esisterebbe alcun problema: è un'idea su cui occorre lavorare ed è un'idea che forse potrebbe convincere la maggioranza dei catalani" ha spiegato Puigdemont, atteso domenica a Ginevra per partecipare ad una tavola rotonda sull'autodeterminazione.

(Segue)