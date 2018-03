Usa, un mese da strage Florida: studenti e insegnanti manifestano

New York, 14 mar. - A un mese dalla strage di Parkland, in Florida, migliaia di studenti e insegnanti in tutti gli Stati Uniti hanno deciso di ricordare le 17 persone morte nella strage interrompendo le lezioni per 17 minuti. La stessa cosa hanno fatto alcuni canali televisivi dedicati ai giovani, tra cui Mtv, Nickelodeon, Comedy Central. La protesta è iniziata alle 10 di questa mattina: gli studenti hanno lasciato le loro classi e sono usciti in silenzio in strada per 17 minuti. Anche davanti alla Casa Bianca centinaia di studenti si sono presentati con cartelli di protesta contro la violenza delle armi.

Gli studenti hanno organizzato la protesta con l'hashtag #NationalSchoolWalkout, che in questo momento è trending topic su Twitter. I numeri dicono che circa 3.000 scuole in tutti gli Stati Uniti hanno partecipato o parteciperanno all'evento, visto che sulla costa ovest saranno le 10 tra un'ora. L'obiettivo è quello di continuare a fare pressioni sul Congresso e sulla Casa Bianca affinché approvino leggi più restrittive sul possesso di armi. Il presidente Donald Trump, nonostante abbia promesso provvedimenti, non ha più discusso dell'argomento e sembra che insieme al partito repubblicano continui a essere in mano alla lobby delle armi.