Roma, 14 mar. - "Grande Sofia Goggia, inarrestabile, orgoglio per il Paese. Ancora una volta grazie a una giovane donna Italia si impone in una competizione internazionale. Una grande vittoria ma per la nostra legge Sofia Goggia e le altre atlete azzurre non sono riconosciute come professioniste. Mi sembra paradosso a cui va posto subito rimedio per via legislativa". Lo scrive su Twitter Laura Boldrini, presidente della Camera.