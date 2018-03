Saes Getters chiude 2017 con utile netto di 13,9 mln. Cedola 0,70

Roma, 14 mar. - Saes Getters ha chiuso il 2017 con un fatturato consolidato di 231,1 milioni di euro, in aumento del 22,2% rispetto all'esercizio precedente. Utile netto a 13,9 milioni. All'assemblea dei soci verrà proposta la distribuzione di un dividendo unitario di 0,70 euro sia per le azioni ordinarie e sia per quelle di risparmio.

Nella nota, la società spiega che nel primo bimestre del 2018, il fatturato consolidato è stato pari a 39,7 milioni, "in crescita del 14,2% rispetto al 2017, nonostante la svalutazione del dollaro".