Ermini (Pd): campagna finita, avvisate Salvini e Di Maio

Roma, 14 mar. - "Qualcuno avvisi Di Maio e Salvini che le elezioni si sono tenute il 4 marzo e le hanno vinte i partiti che guidano loro. A giudicare dalle dichiarazioni di oggi, invece, sembra proprio che i due pensino di essere ancora in campagna elettorale". Lo afferma David Ermini, parlamentare del Partito democratico.

"E` comprensibile: molto più semplice - aggiunge - stare all`opposizione, fare promesse lunari impossibili da mantenere, proposte strampalate, sparare a zero contro chi governa, che prendersi responsabilità. Ma non è più il tempo di propaganda. Date seguito al mandato che gli italiani vi hanno conferito. Cambiate tono, se ne siete capaci, e spiegateci finalmente la vostra ricetta per il futuro del Paese".