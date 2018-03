Presidenziali russe, Pamfilova: affluenza non è punto principale

Mosca, 14 mar. - "La questione della affluenza è importante, ma non è la principale". Così Ella Pamfilova, presidente della commissione elettorale centrale, risponde ad Askanews prima delle presidenziali russe di domenica. Il sottotesto è l'esclusione del candidato Aleksey Navalny dalla corsa elettorale e il suo successivo appello agli elettori per il boicottaggio delle urne. "Ha detto così? È bene che lo abbia detto" continua la Pamfilova. "E' un'azione politica la sua. La legge lo permette. E dal mio punto di vista, la questione importante è che la legge non sia infranta". Non è la prima volta che replica a muso duro al blogger e leader dell'opposizione extraparlamentare. Secondo Pamfilova, Navalny "rivela qualcosa ogni giorno" e talvolta "sente qualcosa". Ma non è così. Come l'accusa formulata di recente che alle elezioni russe si può votare due volte: "Recentemente ha incontrato i nostri osservatori, tutti hanno riso di lui. Questa è completa stupidità".

Mancano cinque giorni al voto del 18 marzo che con tutta sicurezza incoronerà per la quarta volta non consecutiva Vladimir Putin al Cremlino. Pamfilova si dichiara una "democratica della prima ondata", ma anche "cittadina russa, fiera di esserlo come mi auguro che chiunque sia fiero di appartenere alla nazionalità alla quale appartiene". Ha un passato politico di tutto rispetto. Commissario per i diritti umani nella Federazione russa (18 marzo 2014 - 25 Marzo 2016). Ministro della protezione sociale nei governi di Gaidar e Chernomyrdin (1991-1994). Deputato della Duma di Stato (1994-1999). Presidente della Commissione presidenziale per i diritti umani (2002-2004). Presidente del Consiglio di Presidenza per le istituzioni della società civile e dei diritti umani (2004-2010).(Segue)