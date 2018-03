Atlantia: accordo con Acs-Hochtief per acquisire spagnola... -2

Roma, 14 mar. - Per l'Opa volontaria su Abertis lanciata da Hochtief, spiega Atlantia, che è stata approvata dalla Cnmv (la Consob spagnola) il 12 marzo, la società tedesca "modificherà le caratteristiche della sua offerta mediante l'eliminazione della controprestazione in azioni, di modo che la controprestazione dell'Opa, che si manterrebbe inalterata in 18,36 euro per azione di Abertis, verrebbe integralmente corrisposta per cassa".

Le società coinvolte nell'accordo capitalizzeranno per un importo di circa 7 miliardi di euro una società-veicolo (la società holding), che acquisirà da Hochtief l'intera partecipazione in Abertis che Hochtief acquisterà con l'Opa "per un controvalore identico a quello pagato nella stessa Opa e nell'eventuale squeeze-out o delisting". La società holding sottoscriverà "un nuovo contratto di finanziamento per finanziare parzialmente l'acquisizione".

Hochtief realizzerà un aumento di capitale di circa 6,43 milioni di azioni che sarà sottoscritto da Acs a un prezzo di 146,42 euro per azione. Acs venderà ad Atlantia azioni di Hochtief "per un controvalore totale fino a 2.500 milioni al medesimo prezzo dell'aumento di capitale".

In questo contesto Atlantia, Acs e Hochtief hanno "intenzione di sottoscrivere un contratto a lungo termine agli effetti di massimizzare la relazione strategica e le sinergie tra di loro e Abertis in nuovi progetti di partnership pubblico-privata, tanto in progetti di costruzione (greenfield) che di gestione (brownfield)". Sulla base di questi accordi, Atlantia rinuncerà alla sua Opa su Abertis approvata dalla Cnmv il 9 ottobre.