Usa, assistente Trump licenziato, è indagato per reati finanziari

New York, 14 mar. - John McEntee, assistente personale del presidente statunitense, Donald Trump, sarebbe stato licenziato perché indagato per "gravi reati finanziari". Lo riporta la Cnn, dopo che il Wall Street Journal, per primo, aveva ieri reso noto il licenziamento improvviso.

Una fonte ha detto alla Cnn che "McEntee è stato licenziato perché indagato dal dipartimento della Sicurezza nazionale per gravi reati finanziari", comunque "non legati a Trump". McEntee è stato scortato fuori dalla Casa Bianca lunedì sera e non gli è nemmeno stato permesso di portare via i suoi effetti personali.