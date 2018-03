Roma, 14 mar. - Il centrodestra "sta lavorando compatto a un programma comune e poi sarà la coalizione a decidere, quando ci chiamerà Mattarella". Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, parlando con la stampa estera.

"Per quanto riguarda il piano di governo - ha ribadito Salvini - stiamo lavorando ad un programma comune di centrodestra e ad oggi lavoriamo come coalizione. Non ci sono rapporti previsti con altri".